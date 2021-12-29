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Вице-премьер Верещук: помним о наших пленных и их семьях

Вице-премьер Верещук: помним о наших пленных и их семьях

Ирина Верещук

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук встретилась с семьями крымских политзаключенных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Верещук.

Цитата:

“В российскх застенках - их мужья и сыновья. Путинская мясорубка бездушно разрушает жизнь детей, родителей, целых семей. Это ужасно. Однако, когда я увидела глаза родных наших политзаключенных, то почувствовала в них такую стойкость и несокрушимость, что это ошеломляет. Это сильнее страха и очень вдохновляет. Скажу откровенно, я получила огромный урок силы духа и истинных ценностей. Они ничего не просили. Просто хотят, чтобы власть и украинцы не забывали о пленных и их семьях. Эта связь от сердца к сердцу - главное, что поддерживает наших людей на их пути домой", - подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним

Недавно вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий провела совещание по разработке законодательства для граждан, которые пострадали от российской оккупации.

Источник: УНН
Теги: Ирина Верещук
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