Правительство продлило спецпошлину на отдельные товары из России

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Кабинет министров Украины еще на год продлил специальную пошлину на отдельные товары из России, передает УНН.

Детали

Соответствующее решение было принято сегодня, 29 декабря, на заседании правительства.

Обновленное постановление вступит в силу 30 декабря.

Дополнения

Это не первое продолжение действия пошлин. В прошлом году Кабинет министров также принял решение внести изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о ЗСТ в пределах СНГ в отношении Украины, в связи с чем в отношении товаров украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Также РФ применяются иные торговые запреты и ограничения.

Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли, указывают в Кабмине.