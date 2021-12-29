КИЕВ. 29 декабря. УНН. Кабинет министров Украины определил победителей конкурса на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство определило победителей конкурса на должность членов НКРЭКУ: Руслана Машляковского и Константина Ущаповского.

Дополнение

Константин Ущаповский был директором ГП "НЭК "Укрэнерго".

Напомним, в КСУ поступило представление о конституционности указов Президента о назначении членов НКРЭКУ.