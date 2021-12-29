Новости: Политика
29 декабря 2021, 16:19 • Анна Мурашко • 7365
Правительство определило победителей конкурса на должность членов НКРЭКУ
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Кабинет министров Украины определил победителей конкурса на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНН.
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Правительство определило победителей конкурса на должность членов НКРЭКУ: Руслана Машляковского и Константина Ущаповского.
Дополнение
Константин Ущаповский был директором ГП "НЭК "Укрэнерго".
Напомним, в КСУ поступило представление о конституционности указов Президента о назначении членов НКРЭКУ.
Источник: УНН
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