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Правительство определило победителей конкурса на должность членов НКРЭКУ

Правительство определило победителей конкурса на должность членов НКРЭКУ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Кабинет министров Украины определил победителей конкурса на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство определило победителей конкурса на должность членов НКРЭКУ: Руслана Машляковского и Константина Ущаповского.

Дополнение

Константин Ущаповский был директором ГП "НЭК "Укрэнерго".

Напомним, в КСУ поступило представление о конституционности указов Президента о назначении членов НКРЭКУ.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство
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