Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,22 -0,0071  EUR: 30,84 0,0205 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8295

В марте-феврале: Путин и Лукашенко подтвердили планы о совместных военных учениях в Беларуси

В марте-феврале: Путин и Лукашенко подтвердили планы о совместных военных учениях в Беларуси

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подтвердили планы о совместных военных учениях на территории Беларуси в 2022 году. Соответствующее заявление главы государств сделали на официальной встрече в Санкт-Петербурге, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Цитата

"Вы (Владимир Путин - ред.) меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем", - заявил Александр Лукашенко.

Детали

Лукашенко добавил, что проведение совместных учений на территории Беларуси пойдет на пользу белорусско-российским отношениям.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что учения проведут в начале 2022 года.

"Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат", - заявил Путин.

Добавим

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Российские СМИ сообщают, что встреча двух лидеров проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Лукашенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.