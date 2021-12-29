В марте-феврале: Путин и Лукашенко подтвердили планы о совместных военных учениях в Беларуси

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подтвердили планы о совместных военных учениях на территории Беларуси в 2022 году. Соответствующее заявление главы государств сделали на официальной встрече в Санкт-Петербурге, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

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"Вы (Владимир Путин - ред.) меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем", - заявил Александр Лукашенко.

Детали

Лукашенко добавил, что проведение совместных учений на территории Беларуси пойдет на пользу белорусско-российским отношениям.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что учения проведут в начале 2022 года.

"Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат", - заявил Путин.

Добавим

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Российские СМИ сообщают, что встреча двух лидеров проходит в Константиновском дворце в Стрельне.