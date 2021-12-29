Силы киберзащиты: правительство определилось с моделью их развития

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Кабинет министров в среду утвердил Положение об организационно-технической модели киберзащиты, передает корреспондент УНН.

Детали

Среди основных целей внедрения организационно-технической модели киберзащиты:

повышение эффективности функционирования национальной системы кибербезопасности и усиление координации действий, проводимых субъектами киберзащиты в рамках обеспечения кибербезопасности объектов критической информационной инфраструктуры и национальных информационных ресурсов;

уменьшение уязвимости информационных, коммуникационных и технологических систем, обеспечение киберустойчивости национальных информационных ресурсов, коммуникационных, технологических систем и объектов критической информационной инфраструктуры;

создание условий для развития государственно-частного взаимодействия в сфере кибербезопасности;

создание эффективной системы национального реагирования на киберугрозы, развитие отраслей команд реагирования на киберинциденты, синхронизация и согласование их действий;

формирование современных возможностей субъектов обеспечения кибербезопасности, в частности сил киберзащиты , приобретение ими способности и возможностей применения средств киберзащиты в соответствии с лучшими мировыми практиками, международными и национальными стандартами

, приобретение ими способности и возможностей применения средств киберзащиты в соответствии с лучшими мировыми практиками, международными и национальными стандартами повышение национального потенциала в области безопасности в киберпространстве, развитие системы ресурсного обеспечения и др.

Принятие постановления должно урегулировать вопросы внедрения организационно-технической модели киберзащиты, определить ее цель, архитектуру, состав, основные направления деятельности субъектов обеспечения кибербезопасности, которые реализуют мероприятия в рамках обеспечения функционирования национальной системы кибербезопасности.

Напомним

27 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 14 мая “О неотложных мерах по киберобороне государства”, которая предусматривает создание кибервойск в структуре Министерства обороны.

Согласно указу, Кабмин должен рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и надлежащего функционирования кибервойск, и в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании кибервойск.

Решение было принято для защиты суверенитета страны, обеспечения ее обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии в киберпространстве, говорится в указе.