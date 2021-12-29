У Порошенко заявили об обысках у представителей партии "Европейская солидарность"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. У представителей партии “Европейская солидарность” сегодня провели обыски. Об этом сообщил руководитель центрального штаба “ЕС” Александр Турчинов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня в 7 утра прошли обыски у представителей нашей партии, в частности обыскивали дом помощника (пятого —ред.) Президента Юрия Онищенко, а также экс-нардепа Сергея Березенко и других наших колег. Они искали документы, связанные с углем не 21-го года, а 2014-го”, — рассказал Турчинов.

Детали

По его словам, силовики ничего не нашли.

Добавим

УНН сейчас пытается выяснить, кто именно из силовиков проводил обыски у соратников Порошенко.

Дополнение

Пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.



Спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направили письмо о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Порошенко также вызвали в четверг, 23 декабря в ГБР.

Однако он заявил, что вернется в страну уже в следующем году. По его словам, он работает “в Варшаве”.