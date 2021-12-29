Минреинтеграции арендует бусы для перевозки людей между КПВВ и админчертой

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Минреинтеграции арендует бусы для перевозки людей на КПВВ “Чонгар” и “Каланчак”. Об этом во время пресс-конференции журналистам рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.

О таком виде транспорта Верещук задумалась во время своей недавней рабочей поездки в Херсонскую область.

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“Там я увидела, как трудно людям ходить пешком между КПВВ и так называемым „нулем“. Пешком и с детками, сумками, идти к КПВВ. И это проблема, которую надо было решить давно. Люди должны иметь элементарный комфорт", - сказала она.

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Поэтому министерство решило закупить электробусы или другой удобный транспорт для перевозки людей на КПВВ, продолжила Верещук.

“Мы обязались найти финансирование на закупку транспорта для КПВВ. Мы посчитали, поняли сколько это стоит и решили сделать таким образом: мы попросим помощи в закупке транспорта наших международных партнеров. А до того момента пока не будут закуплены бусы, мы арендуем бусы для людей”, — уточнила она.