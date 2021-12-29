У Саакашвили проявляются неврологические приступы, его состояние критическое - Ясько

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили критическое. Как заявила в своем Facebook народная депутатка Елизавета Ясько, у экс-президента Грузии проявляются неврологические приступы, передает УНН.

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“Его состояние критическое. Он все время лежит, проявляются неврологические приступы. Необходимой врачебной медицинской помощи он не получает. Запрещают открывать окно”, - рассказала Ясько.

Детали

Она также рассказала, что после двух дней фактической изоляции, к Саакашвили пустили украинского консула и одного грузинского политика.

Также Ясько отметила, что на поддержку и с требованием освободить Михаила Саакашвили держат голодовку сотни людей в Грузии.

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Ранее Ясько сообщила, что посттравматический синдром, который имеет Михаил Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, что вызвано тем насилием и пытками, которые он перенес в Глданской тюрьме.

Из-за состояния здоровья задержанный бывший президент грузинского государства дважды отсутствовал на заседании суда.

27 декабря медперсонал принял решение выписать Саакашвили с Горийского военного госпиталя и перевести его в изолятор №12 в Рустави.

Однако он не подчинился требованиям работников Пенитенциарной службы. Из-за беспокойства у него возникли перепады давления, поэтому решение специальной пенитенциарной службы о переводе временно отложили.

Контекст

Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы.

В заключении отметили, что из-за длительного голодания у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике - серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

Медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку.