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Байден вскоре пообщается с Зеленским

Байден вскоре пообщается с Зеленским

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведут новый разговор. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного чиновника Совета по национальной безопасности США, пишет УНН.

Детали

По данным чиновника, сейчас точной даты переговоров Байдена и Зеленского пока нет, однако он пообещал поделиться более точными планами относительно даты звонка в ближайшее время. Американский чиновник подчеркнул, что Белый дом находится на почти ежедневном контакте с украинской стороной.

Цитата

“Можно ожидать, что президент Байден и президент Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются”, - сказал чиновник.

Напомним

Президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский
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