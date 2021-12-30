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Саакашвили похитили из Горийской больницы - адвокат

Саакашвили похитили из Горийской больницы - адвокат

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил о его похищении. По его словам, он исчез из Горийской больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Гварамии.

Детали

Адвокат Саакашвили подчеркнул, что его вывезли в неизвестном направлении. Состояние бывшего президента Грузии также неизвестно.

Позже Депутат Верховной Рады Украины и девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика “насильно похитили из городской больницы” и вывезли в Руставскую тюрьму.

Контекст

Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы.

В заключении отметили, что из-за длительного голодания у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике-серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

Медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку.

Источник: УНН
Теги: Саакашвили
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