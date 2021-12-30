СМИ: Саакашвили вернули из военного госпиталя в тюрьму в Рустави

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Экс президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в тюрьму города Рустави из военного госпиталя, где он проходил реабилитацию после голодовки. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Дтали

Сообщается, что уже после полуночи машины пенитенциарной службы Минюста Грузии были замечены возле медицинского учреждения в Гори. Примерно в три часа ночи они появились на территории тюрьмы.

Дополнение

Этой ночью адвокат бывшего президента Грузии Міхеіла Саакашвили заявил о его похищении. По его словам, он исчез из Горийской больницы.

Позже депутат Верховной Рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика “насильно похитили из городской больницы” и вывезли в Руставскую тюрьму.

Контекст

Михаила Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Так, 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы. В заключении отметили, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике - серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку. В военном госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

При этом медики призывали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.