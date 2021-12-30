У Байдена сообщили, есть ли у США свой "список требований" для России

КИЕВ. 30 декабря. УНН. У США, в отличии от России, есть список опасений, и американская сторона пока не намерена выставлять их на всеобщее обозрение. Об этом накануне журналистам сообщил высокопоставленный представитель американской администрации, пишет УНН.

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У чиновника спросили, есть ли у США свой "список требований" или информация о том, как американская сторона намерена ответить на требования Путина.

"Я бы сказал, что мы разработали довольно подробный перечень наших опасений. Мы намерены поделиться им с российской стороной в соответствующий момент. Многие из этих опасений хорошо известны. Мы поднимали их, озвучивали публично в течение последних месяцев и лет. И они должны быть неотъемлемой частью любого обсуждения вопросов, касающихся европейской безопасности и стратегической стабильности", - ответил тот.

Детали

По словам представителя, администрация считает, что наибольшего прогресса можно достичь за столом переговоров, "сидя друг напротив друга за закрытыми дверьми" и в тесных консультациях с союзниками и партнерами.

"Поэтому у нас нет никаких планов публиковать документ или проект соглашения, как это сделала российская сторона. Мы будем подходить к этому, вы знаете, используя наши собственные методы, которые в гораздо большей степени направлены на непосредственное общение с российской стороной в комнате, чтобы они хорошо понимали, что нас беспокоит и каковы наши ожидания в плане решения этих проблем", - заявил он.

Контекст

Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, в том числе будущие дипломатические отношения с Россией.

Звонок состоится по просьбе российской стороны.

Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с президентом Владимиром Зеленским для согласования позиций.

Что было раньше

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.