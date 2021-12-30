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При Минреинтеграции заработает экспертно-консультативный совет

При Минреинтеграции заработает экспертно-консультативный совет

КИЕВ. 30 декабря. УНН. При Минреинтеграции впервые образовали постоянно действующий экспертно-консультативный совет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Детали

В состав совета вошло 14 человек. Возглавлять новосозданный орган будет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Цитата:

“Задачей новосозданного органа будет экспертная, консультативная и методическая поддержка деятельности Минреинтеграции в формировании и реализации государственной политики в отношении временно оккупированных территорий, а также прилегающих к ним территорий”, — уточнили в пресс-службе министерства.

В состав совета также вошли народные депутаты Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров, председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Членами совета являются правозащитники Андрей Сенченко (правозащитное движение “Сила права”), Александр Павличенко (Украинский Хельсинский союз по правам человека), Елена Лунева (Центр прав человека “Zmina”) и Александра Дворецкая (Благотворительный фонд “Восток SOS”).

В состав совета также вошли известные ученые, юристы, академики и медийные деятели:

  • Николай Гнатовский (доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко);
  • Алексей Дидковский (адвокат, основатель юридической фирмы “Астерс”);
  • Михаил Згуровский (академик НАН Украины, ректор Национального технического университета Украины “Киевский политехнический университет имени Игоря Сикорского”);
  • Сергей Созановский (украинский телевизионный менеджер, соучредитель “FILM.UA”).

С приказом о создании ЭКС Минреинтеграции можно ознакомиться по ссылке здесь.

Источник: УНН
Теги: МВОТ, Ирина Верещук
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