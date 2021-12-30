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Будет ли звонок Зеленского и Байдена после разговора с Путиным: что говорят в ОП

Будет ли звонок Зеленского и Байдена после разговора с Путиным: что говорят в ОП

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена станет логичным шагом после переговоров последнего с российским лидером Владимиром Путиным, сказал УНН пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров.

Цитата:

“Она (беседа - ред.) будет логичным шагом после разговора Байдена с Путиным”, - сказал Никифоров, отвечая на вопрос о том, может ли ОП подтвердить намерения о проведении такого разговора.

Детали

Никифоров не смог сообщить ориентировочную дату ожидаемых переговоров или возможный формат их проведения.

Накануне у Байдена сообщили, что президент США и президент Украины вскоре проведут новый разговор.

Контекст

Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, в том числе будущие дипломатические отношения с Россией.

Звонок состоится по просьбе российской стороны.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с Президентом Украины Владимиром Зеленским для согласования позиций.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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