В Кремле рассказали, почему Путин захотел еще раз поговорить с Байденом

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин в предстоящем телефонном разговоре продолжат обсуждать те вопросы, которые они затронули в предыдущей беседе. Назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата:

“Цель разговора очень понятная — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи. (...) Это продолжение того обсуждения, которое было начато по ВКС. И плюс к этому, обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10-11-12 января будут происходить”, — сказал Песков.

Детали

Он добавил, что инициатива проведения беседы 30 декабря исходила от Путина.

Песков заявил, что новые телефонные переговоры не могут привести к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности 10 января.

По его мнению, вынесенные на повестку дня предстоящего телефонного разговора лидеров вопросы являются “очень сложной субстанцией”.

Песков заявил, что с прошлого разговора Россия “сформулировала свою позицию, которая была изложена в проекте двух документов, которые были доведены до сведения Вашингтона и ряда европейских столиц”.

По словам представителя Кремля, поэтому, “с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре”.

“Любые переговоры ведутся с одной единственной целью — достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга”, — добавил он.

Дополнение

Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд тем, включая будущие дипломатические отношения с Россией.

Звонок состоится по просьбе российской стороны.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским для согласования позиций.

Что было ранее

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.