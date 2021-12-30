Концентрация техники РФ возле Украины достигла беспрецедентных масштабов, информацию о ней стараются скрыть – аналитики

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Россия продолжает наращивание боевых сил и техники возле украинской границы и на территории окупированного Крыма, при этом пытаясь противодействовать сбору информации о передвижении своих войск. Об этом сообщают аналитики Conflict Intelligence Team в своем посленем отчете, пишет УНН.

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"На фоне объявлений о будущих переговорах с США, НАТО и ОБСЕ переброска российских сил к границам продолжается. В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже выявленные лагеря, возникают новые, а состав перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы. Кроме того, усилилось противодействие сбору информации о переброске частей", — сказано в отчете CIT.

Детали

По их данным, поезда с военными грузами фактически исчезли из выдачи АСОУП РЖД — базы РЖД, и установить происхождение и пункт назначения того или иного эшелона зачастую удается только по косвенным признакам. По предположению опрошенных CIT лиц, имеющих опыт работы с АСОУП РЖД, поезда с военной техникой, а также ряд железнодорожных станций могли вывести в "отдельный контур" по требованию спецслужб.

Однако пресечь публикацию видео с военной техникой в социальных сетях невозможно, отмечают аналитики, и свой отчет они основывают в основном на ней.

Так, сообщается, что наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалась в областях к северо—востоку от украинской границы. По данным CIT , крупные места сосредоточения российских сил наблюдаются в Клинцах и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километров от границы с Украиной соответственно.

Отмечается такж, что в последние недели в Брянской области стали появляться средства армейской ПВО, в частности в Брянске 28 декабря были сняты транспортные машины 9Т229, которые перевозят ракеты зенитных ракетных комплексов "Бук—М1". Еще один бук заметили на полигоне "Погоново" Воронежской области.

Помимо выявленных ранее мест скопления техники, исследователи выявили как минимум одно новое: на полигоне "Постоялые Дворы" в Курской области: как минимум несколько эшелонов следовали на находящуюся поблизости станцию Отрешково из Ленинградской области, где дислоцируется 6-я общевойсковая армия Западного военного округа.

Сообщается и о продолжении наращивания военного присутствия России в Крыму. Радиолокационные снимки демонстрируют, что с 4 по 8 декабря количество техники в поселке Новоозерное увеличивалось, а к 28 декабря начало уменьшаться, что говорит о том, что машины перебрасывают в другое, пока не установленное место, пишут аналитики. На других спутниковых снимках Maxar видно, что с октября по 13 декабря техника прибыла на базу 133—й бригады материально—технического обеспечения в Бахчисарае (160 километров от границы Херсонской области).

Также предполагается, что в Крым, как и в Воронежскую и Брянскую области, перебрасывают армейское ПВО.

"Подводя итог этих перемещений, можно сделать вывод, что к Новому году концентрация техники у границ с Украиной и в Крыму достигла беспрецедентных масштабов, скорее всего, превысив апрельские показатели. Тогда были задействованы в основном две армии (41—я и 58—я), а сейчас к ним добавились силы до 3—х армий (1—я танковая, 2—я, 6—я), а также, по всей вероятности, сухопутные силы Северного Флота. Помимо танков, артиллерии и других боевых машин мы наблюдаем переброску техники и средств ПВО. На фоне все более резкой риторики российских официальных лиц это вызывает значительные опасения, что приказ о начале операции на подконтрольной территории Украины может поступить в ближайшие недели", — пишут в CIT.

При этом отмечается, что есть признаки того, что подготовка к операции не завершена, а если она начнется, то будет не столь масштабна, как предполагают некоторые аналитики и публицисты. Об этом свидетельствует в частности сравнительно немного техники десантных частей. В апреле переброска десантных частей была гораздо более массовой.

Кроме того, отмечается отсутствие признаков массовой мобилизации на территории России.

“Кадры военных сборов, скорее всего, относятся к подготовке Боевого армейского резерва страны (БАРС), который формируется на добровольной основе и в ближайшие месяцы вряд ли достигнет оценочных цифр в 100 000 человек. Стоит добавить, что этих резервистов готовят для оперативного пополнения регулярных частей и формирования соединений по мобилизации, но не для несения оккупационной службы. Для последней более подготовлены силы военной полиции (получившие соответствующий опыт в Сирии) и Войск национальной гвардии (которые также действовали в Сирии и имеют опыт подавления акций протеста), однако перемещения этих сил пока что не наблюдается", — сказано в отчете.

Добавим

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а "сферы влияния" — уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО—Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США отметили, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.