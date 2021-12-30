На заседании СНБО рассматривали санкции из-за строительства Керченского моста - Данилов

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины санкции, в частности, против компаний, участвовавших в возведении Керченского моста. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Шмыгаль (рассказал — ред.) о применении персональных ограничительных мер, санкций в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют, на наш взгляд, неправомочное судопроизводство в отношении граждан нашей страны, относительно компаний, которые непосредственно принимали участие, не только представители российских компаний, это и представители иностранных компаний, в строительстве Керченского моста”, — рассказал Данилов.

Детали

По его словам, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов имел доклад о внесении изменений в санкции.

"Речь шла о четырех людях у которых были уточнены данные. Женщины сменили фамилии", - сказал Данилов.

Дополнения

Кабинет министров Украины во время заседания 8 сентября предложил ввести пакет санкций против России из-за незаконного строительства Керченского моста и разрушения парков в оккупированном Севастополе.