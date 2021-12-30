Новая порция "крымских" санкций: в СНБО рассказали, кто и почему попал под ограничения

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в четверг под председательством Президента Украины Владимира Зеленского применил санкции к некоторым физическим и юридическим лицам. Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по завершении заседания, передает УНН.

Детали

Как сообщили в СНБО, согласно предложению Кабинета Министров Украины принято решение о расширении перечня физических и юридических лиц, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры санкции.

Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, которые причастны к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь с территории Российской Федерации и нанесения вреда национальному культурному наследию на территории Севастополя.

В санкционный список внесены также 18 физических лиц, которые причастны к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.

Санкции применены и к 52 физическим лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь, наносят существенный вред национальным интересам и безопасности Украинского народа.

Ранее

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины санкции, в частности, против компаний, которые принимали участие в возведении Керченского моста.

Дополнения

Кабинет министров Украины во время заседания 8 сентября предложил ввести пакет санкций против России из-за незаконного строительства Керченского моста и разрушения парков в оккупированном Севастополе.