Данилов о возможном вторжении РФ: сегодня угроз не видим

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На сегодня угрозы открытой агрессии со стороны Российской Федерации нет. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, добавив, что большого скопления российских войск у Украины он не видит, передает корреспондент УНН.

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“Мы на сегодня не видим большой опасности (из-за) того, что происходит на наших границах... Если говорить о большом скоплении, большом увеличении, на котором настаивают некоторые СМИ за рубежом, то мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных и я говорил, что мы четко отслеживаем то, что касается нашей границы, то что касается периметра 200 км от нашей границы, следующий это 400 км от нашей границы. Мы четко осознаем, что там происходит. На сегодня угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим”, — рассказал Данилов.

Детали

По его словам, на сегодня внутренняя дестабилизация в Украине - это вопрос номер один для России.

“В случае угрозы, если будет внутренняя дестабилизация, как это происходило ранее, РФ может воспользоваться этой возможностью. Наша задача этого не допустить”, — сказал Данилов.

Контекст

СМИ активно публикуют информацию о том, что Россия планирует вторжение на территорию Украины. 20 декабря сообщалось, что руководители разведки Великобритании предупредили министров об “очень реальной возможности” вторжения России в Украину накануне Рождества, поскольку дата совпадает с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.

По оценкам Западной разведки, Россия разместила до 100 тыс военнослужащих недалеко от границы с Украиной, там также находятся танки и артиллерия. В Вашингтоне считают, что к концу января 2022 года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что более 120 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Россия последовательно отрицает планы вторжения в Украину.

Так Россия хочет гарантий, что Украине никогда не позволят вступить в НАТО, на территории Украины в НАТО не будет иметь постоянных сил или инфраструктуры, а на российско-украинской границе не пройдут военные учения стран Альянса.

НАТО, в свою очередь, настаивает на том, что Североатлантический альянс защищает своих членов и не угрожает России.

Кроме того, в НАТО неоднократно заявляли, что Украина, как суверенное государство, имеет право принимать свои собственные решения, поэтому НАТО не может давать России никаких гарантий относительно поведения Киева.