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Данилов заявил, что в СНБО хватит голосов для санкций против Порошенко в случае подачи

Данилов заявил, что в СНБО хватит голосов для санкций против Порошенко в случае подачи

Петр Порошенко

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины поддержат решение о применении санкций против пятого президента Украины, ныне нардепа Петра Порошенко, если поступят соответствующие представления в аппарат. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если соответствующие документы (в отношении санкций против Порошенко - ред.) будут направлены в аппарат СНБО от тех институтов, которые имеют на это право, их пять, мы обязательно эти вопросы рассмотрим, вынесем на заседание СНБО, потому что мы по другому работать не можем. Будут ли принимать решение, или нет - это зависит от членов СНБО. Обращаю внимание, что для того, чтобы решение было принято, нужно две трети голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что таких голосов будет более чем достаточно для этого вопроса”, — рассказал Данилов.

Детали

По его словам, сейчас представлений о введении санкций против Порошенко в Аппарат СНБО не поступало.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направили письмо о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Порошенко также вызвали в четверг, 23 декабря в ГБР.

Однако он заявил, что вернется в страну уже в следующем году. По его словам, он работает “в Варшаве”.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Петр Порошенко
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