СНБО поручил проверить поставки оружия и продуктов армии за последние пять лет

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок основных видов вооружения, военной техники и продовольствия в Вооруженные Силы Украины за последние пять лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СНБО.

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“По инициативе Президента Украины было проголосовано несколько протокольных поручений, в частности, об обеспечении жильем военнослужащих и ветеранов; поручение правительства создать межведомственную рабочую группу по проверке поставки с 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года (за последние пять лет) основных видов вооружения, военной техники и продовольствия”, — говорится в сообщении.

Детали

Также были протокольные поручения о решении в течение месяца вопроса о выравнивании заработных плат военнослужащих, вопрос о возможности синхронизации санкций с партнерами в случае применения санкций к гражданам Украины.

Сообщается, что всего в повестку дня сегодняшнего заседания было внесено 21 вопрос.

Кроме того, Данилов сообщил, что он представил доклад об итогах деятельности СНБО Украины в 2021 году.

По словам Секретаря Совета, в текущем году СНБО провела 36 заседаний, на которых рассмотрено 150 вопросов, принято и введено в действие указами Президента Украины около 90 решений.

“Это наибольшее количество заседаний за время независимости нашего государства”, — подчеркнул он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Вооруженным Силам Украины будет передано около 100 единиц вооружения и военной техники.