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Зеленский поручил правительству усовершенствовать систему денежного обеспечения военных: что изменится

Зеленский поручил правительству усовершенствовать систему денежного обеспечения военных: что изменится

Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины", передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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