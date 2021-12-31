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Белый дом опубликовал фото Байдена во время телефонного разговора с Путиным

Белый дом опубликовал фото Байдена во время телефонного разговора с Путиным

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В ночь на 31 декабря по киевскому времени президент США Джо Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Белый дом опубликовал фото президента США во время телефонного разговора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The White House.

Детали

Известно, что на этот раз переговоры длились всего 50 минут, в отличие от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.

Добавим

Представители Белого дома сообщили, что разговор начался в 15:35 (восточноамериканское время) и завершилась через 50 минут, после полуночи в Москве.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Джо Байден
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