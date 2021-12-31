Новости: Политика
31 декабря 2021, 01:13 • Юлиана Росковинская • 10590
В Кремле рассказали первые подробности телефонного разговора Байдена и Путина
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который длился 50 минут. После завершения разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности, сообщает УНН.
Что рассказали о разговоре в России:
— переговоры Байдена и Путина были серьезными;
— Путин предупредил, что Россия будет добиваться результата “гарантий безопасности”;
— Путин заявил Байдену, что Россия будет защищать себя так, как защищали бы себя США;
— Путин пригрозил разорвать отношения с США в случае новых санкций против России;
— президенты РФ и США договорились провести беседу после Нового года.
Напомним
Белый дом опубликовал фото Байдена во время телефонного разговора с Путиным.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram