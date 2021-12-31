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В Кремле рассказали первые подробности телефонного разговора Байдена и Путина

В Кремле рассказали первые подробности телефонного разговора Байдена и Путина

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который длился 50 минут. После завершения разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности, сообщает УНН.

Что рассказали о разговоре в России:

— переговоры Байдена и Путина были серьезными;

— Путин предупредил, что Россия будет добиваться результата “гарантий безопасности”;

— Путин заявил Байдену, что Россия будет защищать себя так, как защищали бы себя США;

— Путин пригрозил разорвать отношения с США в случае новых санкций против России;

— президенты РФ и США договорились провести беседу после Нового года.

Напомним

Белый дом опубликовал фото Байдена во время телефонного разговора с Путиным.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Джо Байден, Кремль
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