Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,28 0,0705  EUR: 30,92 0,1466 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Астропрогноз на 2022 год: испытание власти на прочность, возрождение финансовых пирамид и сект
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10710

Байден и Путин проведут диалог после Нового года

Байден и Путин проведут диалог после Нового года

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин договорились продолжить диалог после Нового года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Детали

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор двух лидеров носила конкретный и содержательный характер.

Цитата

“Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года, контакты будут и на уровне администраций”, — заявил Ушаков.

Напомним

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который длился 50 минут. После завершения разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Джо Байден
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.