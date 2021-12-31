Новости: Политика
31 декабря 2021, 01:20 • Юлиана Росковинская • 10710
Байден и Путин проведут диалог после Нового года
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин договорились продолжить диалог после Нового года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Детали
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор двух лидеров носила конкретный и содержательный характер.
Цитата
“Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года, контакты будут и на уровне администраций”, — заявил Ушаков.
Напомним
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который длился 50 минут. После завершения разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности.
Источник: УНН
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