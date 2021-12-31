Байден и Путин проведут диалог после Нового года

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин договорились продолжить диалог после Нового года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Детали

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор двух лидеров носила конкретный и содержательный характер.

Цитата

“Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года, контакты будут и на уровне администраций”, — заявил Ушаков.

Напомним

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который длился 50 минут. После завершения разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности.