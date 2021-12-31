В ответ на санкции Путин пригрозил Байдену разрывом отношений с США

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предупредил о санкциях в случае вторжения в Украину, в ответ президент РФ сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений с США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны сделают масштабные санкции по экономической, финансовой линии и в военной сфере.

Цитата

“Президент отреагировал, что если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести эти беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами и будет нанесен серьезный ущерб отношениям России с Западом вообще”, — подчеркнул Ушаков.

Напомним

Телефонный разговор Байдена и Путина длился 50 минут.