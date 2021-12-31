КИЕВ. 31 декабря. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал возвращение в тюрьму в Рустави. Накануне его вывезли из военного госпиталя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Саакашвили.

Детали

Саакашвили заявил, что сейчас для него важно восстановиться и подготовиться к “атаке” после “реабилитации”.

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“Что бы они ни делали, я их совсем не боюсь. Наоборот, растет моя радость в борьбе и вера в победу. Не беспокойся обо мне! Теперь главное единство и подготовка к решительной атаке. Скоро наступит время этой атаки. Что касается меня, то я скоро восстанавливаю козыри, полученные от “реабилитации”, — написал он.

Контекст

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил о его похищении. По его словам, он исчез из Горийской больницы.

Позже Депутат Верховной Рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика “насильно похитили из городской больницы” и вывезли в Руставскую тюрьму.