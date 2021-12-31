КИЕВ. 31 декабря. УНН. Адвокат Дмитрия Торнера Андрей Цыганков отмечает, что несмотря на те стереотипы, которые пытаются навязать обществу в отношении его клиента, на сегодня у украинских правоохранителей нет к нему никаких претензий. Об этом он сказал в интервью изданию “Обозреватель”, пишет УНН.

Андрей Цыганков обратил внимание на то, что с самого начала уголовного преследования Дмитрия Торнера и снятия его с выборов в Верховную Раду, было много вопросов относительно того, кто и зачем это делал, а также, действовали ли правоохранительные органы в пределах своей компетенции.

“Кандидата в депутаты фактически для ЦИК проверяла Служба безопасности Украины, и правомерность этого была подтверждена со стороны полномочных представителей ЦИК. Если мы говорим о законодательстве о выборах, то проверка кандидатов со стороны СБУ законодательством не предусмотрена, как и принятие решений ЦИК на основании личных догадок или предположений правоохранительных органов”, — подчеркнул адвокат.

По его убеждению, есть основания считать решения ЦИК и действия правоохранителей политически мотивированными и совершенными вне законодательных требований.

“Мне до сих пор странно, почему при всем том внимании, которое СМИ и общество проявляли к личности моего клиента, ни разу не был поставлен вопрос к СБУ об основаниях для выборочной проверки кандидата от оппозиции на выборах”, — отметил Андрей Цыганков.

Адвокат добавил, что обществу системно навязываются стереотипы в отношении Дмитрия Торнера, и “никто не разделяет правовые аспекты и негативный имидж, который был специально сформирован не его действиями, а черным пиаром”.

Он также заверил, что до 2019 года, когда было начато уголовное производство, его клиент не знал, что со стороны лиц или органов, которые выдавали ему паспорта, могли быть какие-то нарушения.

“Сейчас многие говорят, что он несколько раз брал себе фамилии жен. Я не буду комментировать его мотивацию, это — личные вещи. Важно то, что каждый раз, когда он получал паспорт, это происходило официально по установленной процедуре через органы МВД. То есть, если есть какие-то утверждения о подделке паспортов, они фактически касаются не моего клиента, а соответствующих подразделений Министерства внутренних дел”, - подчеркнул Андрей Цыганков.

Адвокат заверил, что Дмитрий Торнер имел законные основания для приобретения гражданства и более чем 10 лет спокойно пользовался выданными ему документами, пока в 2019 году внезапно не возникли какие-то вопросы.

“Поверьте, для него это было не меньшим удивлением, чем для тех, кто читал соответствующие новости. Получать статус народного депутата на основании сомнительных документов Дмитрий Торнер точно не собирался”, — отметил адвокат.

Он также обратил внимание, что в августе 2020 года производство в отношении его клиента по всем эпизодам было закрыто.

“То есть, с правовой точки зрения сейчас моего клиента корректно называть "гражданином, к которому нет никаких претензий у правоохранителей Украины“. Но, почему-то определенные СМИ упорно продолжают навешивать ярлыки", - резюмировал Андрей Цыганков.