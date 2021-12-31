Зеленский утвердил новое положение о службе во внешней разведке
Владимир Зеленский
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский утвердил Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней разведки Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Главы государства.
Цитата:
"Утвердить Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней разведки Украины...", - говорится в указе.
Детали
В частности, положение определяет порядок прохождения военной службы лицами сержантского и старшинского состава, офицерского состава Службы внешней разведки Украины, выполнение воинского долга в запасе и особенности прохождения военной службы в особый период.
Утвержденное Положение применяется также к отношениям, возникающим в связи с прохождением в СВР лицами офицерского состава кадровой военной службы до их перехода в установленном порядке на военную службу по контракту или увольнения с военной службы.
Предыдущие указы, касавшиеся Положения о военной службе в СВР, признаны утратившими силу.
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