Зеленский утвердил новое положение о службе во внешней разведке

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский утвердил Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней разведки Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Главы государства.

Цитата:

"Утвердить Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней разведки Украины...", - говорится в указе.

Детали

В частности, положение определяет порядок прохождения военной службы лицами сержантского и старшинского состава, офицерского состава Службы внешней разведки Украины, выполнение воинского долга в запасе и особенности прохождения военной службы в особый период.

Утвержденное Положение применяется также к отношениям, возникающим в связи с прохождением в СВР лицами офицерского состава кадровой военной службы до их перехода в установленном порядке на военную службу по контракту или увольнения с военной службы.

Предыдущие указы, касавшиеся Положения о военной службе в СВР, признаны утратившими силу.

Напомним

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