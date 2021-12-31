Нефтегаз выиграл обжалование в Конституционном суде Словакии по делу IUGAS

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Конституционный суд Словакии удовлетворил жалобу Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" о нарушении прав последней на справедливый суд и признал, что Нефтегаз понес необоснованные расходы в рамках исполнительного производства на территории Словацкой Республики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба НАК, пишет УНН.

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“Решение Конституционного суда Словакии в пользу Нефтегаза вступило в законную силу и не подлежит обжалованию. Этим решением Конституционный суд Словакии отменил решение районного суда Братиславы II относительно обязательства Нефтегаза возместить расходы на утверждаемое хранение газа в размере более 11,5 млн евро. Таким образом, районный суд Братиславы II обязан повторно рассмотреть жалобы Нефтегаза относительно незаконного и недобросовестного начисления исполнительных расходов, учитывая позицию Конституционного суда Словакии”, - сообщили в компании.

Детали

По данным пресс-службы, речь идет об исполнительном производстве, которое осуществлялось в Словакии, начиная с 2017-го года по инициативе компании Italia Ukraina Gas S.P.A. (IUGAS) и ее правопреемника по требованиям к НАК "Нефтегаз Украины" - венгерской компании Trameta kft - с целью взыскания с Нефтегаза штрафа в размере 12,7 млн. долларов и процентов по окончательному решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 19 декабря 2012 года (арбитражное решение).

Отмечается, что штраф был присужден арбитражным трибуналом по результатам рассмотрения спора между компаниями относительно контракта, который был подписан в 2003 году с IUGAS тогдашним заместителем председателя правления Нефтегаз Игорем Ворониным о поставке 13 млрд куб. м. газа в течение 10 лет по фиксированной цене 110 долларов / тыс. куб. м. Это соглашение было заключено без необходимых согласований. Гражданин Италии Марко Маренко, владевший IUGAS на момент его заключения, позже был осужден на его родине из-за махинаций и неуплаты налогов.

После решения Конституционного суда, юристы Нефтегаза подготовили заявление в районный суд Братиславы II с ходатайством о повторном рассмотрении вопроса обоснованности и законности расходов на хранение газа, и подадут его в ближайшее время. Согласно словацкому законодательству, во время пересмотра жалобы Нефтегаз районный суд Братиславы II будет обязан придерживаться позиции Конституционного суда Словакии, отметили в пресс-службе.

Добавим

Как писал УНН, ранее в “Нефтегазе” заявили, что Украина готова подать в суд против российской компании “Газпром”, чтобы разблокировать транзит природного газа из Центральной Азии.