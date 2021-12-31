30 "слуг народа" попали в громкие скандалы в 2021 году - КИУ

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В течение 2021 года 30 народных депутатов фракции “Слуга народа” оказались фигурантами громких скандалов. Об этом сообщили в КИУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что некоторые народные депутаты попадали в скандальные истории несколько раз за год. К примеру, в апреле во время локдауну заместитель председателя фракции Николай Тищенко организовал в одном из киевских отелей вечеринку по случаю дня рождения жены, в июне — подрался в Верховной Раде с народным депутатом Ильей Кивой, а в октябре — отличился заявлением о стоимости продуктов питания.

Попали в скандалы из-за собственных высказываний также председатель фракции Давид Арахамия и председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Так, Арахамия отметился одиозными высказываниями на тему офшоров, заявив, что не видит в их существовании ничего плохого, а также добавил, что раньше тоже имел много офшоров, а сейчас офшорные компании есть у его жены.

Третьякова же попала в скандал из-за грубого высказывания о смерти народного депутата Антона Полякова, заявив о том, что “это минус один враг”.

Недавно избранного в ВР депутата Василия Вирастюка обвинили в сексизме за комментарий о “варенике с брынзой” относительно фото с девушкой, обнародованного в сети Facebook.

Народный депутат Никита Потураев с трибуны Верховной Рады спровоцировал драку из-за заявления о расстреле фракции ОПЗЖ, нардеп Анна Колесник во время выступления главнокомандующего ВСУ в переписке в мессенджере написала, что “надо валить из этой страны”, народный депутат Юлия Гришина, председатель подкомитета по вопросам высшего образования, назвала Верховную Раду “Верховным Советом” в посте в Telegram-канале, бывший "слуга народа" Артем Дмитрук на своей странице в Facebook назвал “педофилом” и наркоманом Александра Ройтбурда, отмечают в КИУ.

Ряд депутатов “Слуги народа попали в скандалы из-за недостойного поведения и попыток использования собственного статуса в личных целях. Так, народный депутат Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его авто, назвав их “дебилами”, указывает КИУ. Фигурантами скандала с нарушением ПДД также стал народный депутат Юрий Камельчук, который вступил в перепалку с блогером проекта “ОстановиЛось” ("ЗупиниЛося"), который зафиксировал как жена нардепа неправильно припарковала машину под ВР. В июле в ДТП попал народный депутат Александр Юрченко, который, по словам свидетелей, пытался скрыться с места аварии, а затем напал на водителя поврежденного авто.

В коррупционный скандал попал председатель комитета по вопросам организации государственной власти народный депутат Андрей Клочко, 70-ти летняя мать которого за последние два года приобрела имущества на 14,5 млн грн. Народный депутат Алексей Ковалев, который приобрел “4 канал”, согласно декларации, не имеет собственного жилья, а также указал покупку канала как подарок от родителей, отмечают в КИУ.

Депутаты-миллионеры из “Слуги народа” Олег Воронько (задекларировал 129 млн грн), Остап Шипайло (22 млн), Степан Чернявский (11 млн), Павел Павлиш (10 млн) в 2021 году получали средства из Государственного бюджета для аренды жилья в Киеве.

Дополнение

При этом в КИУ напомнили, что в первом квартале 2022 года планируется создание Дисциплинарной комиссии “Слуги Народа”, которая должна реагировать на действия депутатов.