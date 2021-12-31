Укрэнерго хочет присоединиться к сети ЕС как наблюдатель: планирует дальнейшую интеграцию

КИЕВ. 31 декабря. УНН. НЭК “Укрэнерго” подала заявку на получение статуса “члена-наблюдателя” в организации ENTSO-E. Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это стало возможным после того, как НКРЭКУ сертифицировала “Укрэнерго” в качестве оператора системы передачи европейского образца по модели ISO.

Цитата

“Статус "члена-наблюдателя" предоставит НЭК “Укрэнерго" новые возможности, которые будут способствовать интеграции ОЭС Украины в энергосистему континентальной Европы в 2023 году. Кроме того, еще до перехода на параллельную работу с европейской энергосистемой мы можем стать касательными к внутренним процессам ENTSO-E”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус "члена-наблюдателя” в ENTSO-E позволяет участвовать в заседаниях Региональной Группы ENTSO-E “Континентальная Европа”. Также представители компании смогут войти в рабочие и экспертные группы ENTSO-E, занимающихся вопросами развития рынка электроэнергии, балансировки, вспомогательных услуг, электронного обмена данными, интеграции ВИЭ и многих других.

Также специалисты “Укрэнерго” смогут получить доступ к информационным платформам и ІТ-инструментам, которыми пользуются операторы систем передачи ENTSO-E. Среди них — платформы для обмена данными в режиме реального времени, системы, которые дают возможность быстро реагировать на изменения в условиях работы сети, эффективно проводить оперативное планирование и прочее. Все эти возможности будут способствовать интеграции энергосистемы Украины в Европейскую в 2023 году.

Решение о предоставлении НЭК “Укрэнерго” статуса “члена-наблюдателя” должно быть принято на заседании Ассамблеи ENTSO-E.

Справочно

Сертификация ОСП проводилась на соответствие нормам Третьего энергопакета ЕС и предусмотрена Законом Украины “О рынке электрической энергии”. Она удостоверяет, что анбандлинг “Укрэнерго” по модели ISO состоялся, и “Укрэнерго”, как оператор системы передачи при принятии решений в ходе своей деятельности не зависят от функций производства и поставок электрической энергии.