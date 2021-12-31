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Финляндия должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО – премьер-министр страны

Финляндия должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО – премьер-министр страны

Санна Марин

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что государство намерено сохранить возможность подавать заявку на вступление в Североатлантический Альянс. Там также продолжат усиленное сотрудничество в оборонной сфере с Евросоюзом. Об этом сообщает со ссылкой на Iltalehti.fi.

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"У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО. Мы должны ценить эту свободой выбора и воплощать ее в жизнь, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в сфере безопасности", - заявила Санна Марин в своем новогоднем обращении.

Детали

В то же время она отметила, что это основы европейской безопасности, которые закреплены в принципах организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Добавим

В апреле этого года Финляндия уже заявляла о возможности вступления в НАТО. Президент страны Саули Нийнисте вспоминал, что за время работы многих правительств сложилось четкое понимание того, что Финляндия ни в коем случае не отвергает возможности подать заявку на вступление в НАТО. Но самое главное, что можно сделать для безопасности - это стараться не допускать больших конфликтов.

Нийнисте напомнил, что Евросоюз развивает в сфере безопасности как внутреннее сотрудничество, так и сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Финляндия, а также Швеция не входят в НАТО, но в последние годы на фоне обострения отношений с Россией активно углубляют сотрудничество с Альянсом.

Источник: УНН
Теги: Финляндия
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