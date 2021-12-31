Кулеба не исключает, что Запад “пошатнется”, но Украина все равно продолжит защищаться

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украина продолжит защищать себя от российской агрессии даже в случае, если страны Запада изберут “умиротворение” в диалоге с РФ. Об этом в своем Twitter написал минитр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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“Украина уже почти восемь лет защищается от российской агрессии, которая продолжается. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее”, — написал министр.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет Россия-НАТО и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.

В состоявшемся накануне телефонном разговоре президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как отрасли, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно, отметил представитель администрации.

Предстоящие переговоры должны пройти в январе, после рождественских праздников.

Отметим, что ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.