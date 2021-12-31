Госдеп США заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией и единстве в вопросе "сдерживания агрессии против Украины"

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором обсудил о предстоящем взаимодействии с Россией. Как информирует пресс-служба Госдепа, Альянс готов к содержательному диалогу с Москвой, передает УНН.

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"Йенс Столтенберг и я (Госсекретарь Энтони Блинкен - ред.)разговаривали сегодня о предстоящем взаимодействии с Россией в рамках Совета Россия - НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и РФ. Альянс готов к содержательному диалогу с Россией, и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", - говорится в сообщении Госдепа США.

Добавим

10 января в Женеве состоятся переговоры в формате межведомственной делегации России и США. В повестке дня — два российских проекта о "гарантиях безопасности".

Представительница МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг представила график встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ по так называемым "гарантиям безопасности", которых Москва требует от Запада.

По словам Захаровой, дальнейшие шаги РФ будет определять "в зависимости от готовности США и НАТО к предметному разговору по нашим законным обеспокоенностям".

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США отметили, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.