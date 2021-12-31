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Под елку: Зеленский назначил Сухачева директором ГБР

Под елку: Зеленский назначил Сухачева директором ГБР

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в последний день 2021 года назначил директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, подписав соответствующий указ, передает УНН.

Цитата

“Назначить Сухачева Алексея Александровича Директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет”, — говорится в указе № 691/2021, который обнародовал Офис Президента.

Добавим

Алексей Сухачев был исполняющим обязанности директора ГБР с сентября 2020 года.

Справка

Сухачев родился в 1978 году в Харькове.

В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности “Правоведение”.

Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности “Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность”.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя начальника Главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 года назначен на должность заместителя Директора Государственного бюро расследований.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, ГБР, Владимир Зеленский
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