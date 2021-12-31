Ответ будет решительный: Блинкен обсудил с главой МИД Канады меры в случае агрессии России против Украины

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор в пятницу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, в котором стороны обсудили ответные меры на агрессию России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа, передает УНН.

Цитата

“Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, в котором стороны обсудили общие приоритеты, включая решительный, единый ответ на дальнейшую агрессию России против Украины, а также готовность союзников и партнеров навлечь на Россию серьезные последствия”, - говорится в заявлении.

Сообщается, что стороны также обсудили ситуацию в регионах Индийского и Тихого океанов.

Добавим

31 декабря, в пятницу Блинкен также провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором обсудил о предстоящем взаимодействии с Россией. Он сообщил, что Альянс готов к содержательному диалогу с Москвой, и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США отметили, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.