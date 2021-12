Через три дня после переговоров с Путиным: Байден позвонит Зеленскому 2 января

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Американский лидер Джо Байден проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским второго января, в воскресенье. Лидеры обсудят наращивание военной мощи на границе Украины. Об этом в своем Twitter сообщает журналист AP Дарлин Супервил со ссылкой на источник в Белом Доме, передает УНН.

Цитата

“Белый Дом сообщает, что Байден проведет переговоры с лидером Украины в воскресенье (2 января - ред.), чтобы подтвердить поддержку США суверенитета/территориальной целостности Украины”, - гооврится в сообщении.

Детали

В посте журналистки также говорится, что стороны обсудят наращивание военной мощи России на границах Украины, и “рассмотрят подготовку к предстоящим дипломатическим столкновениям”.

WH says Biden will speak w Ukraine’s leader on Sunday to reaffirm US support for Ukraine’s sovereignty/territorial integrity, discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders, and review preparations for upcoming diplomatic engagements to help de-escalate regional tension.