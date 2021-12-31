Через три дня после переговоров с Путиным: Байден позвонит Зеленскому 2 января

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Американский лидер Джо Байден проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским второго января, в воскресенье. Лидеры обсудят наращивание военной мощи на границе Украины. Об этом в своем Twitter сообщает журналист AP Дарлин Супервил со ссылкой на источник в Белом Доме, передает УНН.

Цитата

“Белый Дом сообщает, что Байден проведет переговоры с лидером Украины в воскресенье (2 января - ред.), чтобы подтвердить поддержку США суверенитета/территориальной целостности Украины”, - гооврится в сообщении.

Детали

В посте журналистки также говорится, что стороны обсудят наращивание военной мощи России на границах Украины, и “рассмотрят подготовку к предстоящим дипломатическим столкновениям”.

WH says Biden will speak w Ukraine’s leader on Sunday to reaffirm US support for Ukraine’s sovereignty/territorial integrity, discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders, and review preparations for upcoming diplomatic engagements to help de-escalate regional tension. — darlene superville (@dsupervilleap) December 31, 2021

Добавим

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором обсудил о предстоящем взаимодействии с Россией. Как информирует пресс-служба Госдепа, Альянс готов к содержательному диалогу с Москвой, и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США отметили, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.