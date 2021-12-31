Саакашвили все еще не может есть - адвокат

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили все еще не может принимать пищу и его вес сейчас меньше, чем был, когда он прекратил голодовку. Пусть никто не создает себе иллюзий, чтобы представить Саакашвили ослабленным человеком, сложившим оружие. Об этом заявил журналистам адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе после того, как посетил подзащитного в Руставском пенитенциарном учреждении №12, передает УНН со ссылкой на Грузия.Online.

Детали

По его словам, состояние здоровья Михеила Саакашвили в Рустаской тюрьме не улучшится, поскольку он не закончил реабилитационный курс после голодовки.

Как отметил правозащитник, бывшему президенту ограничили коммуникацию и адвокатам не позволяют обмениваться с ним письмами, что является ограничением прав осужденного.

По его же словам, к Саакашвили не пускают и его личного врача. Вместе с тем, адвокат требует допустить в тюрьму консилиум врачей.

Цитата

“Состояние здоровья, естественно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах. Межу тем, пусть никто не создает себе иллюзий, чтобы представить Саакашвили ослабленным, сложившим оружие человеком, наоборот, несмотря на эти очень большие травмы и пытки, которым он подвергся и подвергается, он сохраняет боеспособность, поддерживает коммуникацию со своими соратниками и, естественно, намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе, и напрямую не одолеет Российскую Федерацию”, — заявил адвокат.

Контекст

Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, потому что считает себя политзаключенным.

8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу во время тюрьмы в Глданском районе Тбилиси.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы. В конце отметили, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку. В военном госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

В то же время медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.