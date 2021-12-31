Как и договаривались: Зеленский подтвердил переговоры с Байденом 2 января

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о переговорах с американским лидером Джо Байденом, которые состоятся 2 января. Об этом глава государства подтвердил в своем Twitter, передает УНН.

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“Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе”, - написал гарант.

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Как сообщили сегодня американские СМИ, в Белом Доме заявили, что Джо Байден позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому 2 января.

Как сообщила в своем Twitter журналист AP Дарлин Супервил, стороны обсудят наращивание военной силы на границе Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором обсудил будущее взаимодействие с Россией. Как информирует пресс-служба Госдепа, Альянс готов к содержательному диалогу с Москвой, и в то же время является единым в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет Россия-НАТО и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США отметили, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванный размещением российских военных на ее границе.