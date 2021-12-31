Украина удерживает весь европейский фронт - посол Эстонии

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Несмотря на то, что Россия является второй по величине военным государством в мире, весь европейский фронт в настоящее время удерживает Украина. Такое мнение выразил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, комментируя оружейную помощь нашей стране, сообщает УНН со ссылкой на ERR.

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"Возможная оружейная помощь Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве. Алексей Резников (министр обороны Украины - ред.) лично прислал мне благодарственное письмо. Это символически важно для них. Даже если сумма может быть не значительной, это показывает, что Украина не одинока, у нее есть друзья даже в самые трудные времена. Украина получает всю помощь прямо сейчас", - заявил Кууск.

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Посол также добавил, что военная помощь от других государств-союзников сейчас крайне необходима Украине, поскольку наше государство находится в состоянии войны, и вкладывает 6% своего валового внутреннего продукта в свой оборонный бюджет.

Добавим

30 декабря стало известно, что Эстония планирует предоставить Украине значительное количество артиллерии и противотанковых систем из-за беспокойства относительно наращивания российских военных сил на границах.

Системы вооружения - 122-мм гаубицы и ракеты Javelin - направлены в первую очередь на противотанковую оборону.

Однако перед отправкой в Украину необходимо получить разрешение в странах происхождения уже имеющегося оборудования.

В случае с ракетами Javelin страной происхождения являются США, тогда как Финляндия и Германия должны дать разрешение в отношении гаубиц (финны приобрели их у Германии).

Эстония также имеет в своем распоряжении более 30 155-мм гаубиц. Они, вероятно, будут сохранены в резерве.