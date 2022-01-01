Украина закрыла порты для судов из РФ: закон вступил в силу

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине вступил в силу законы о внутреннем водном транспорте, который, в том числе, регламентирует порядок допуска на внутренние водные пути для иностранных судов и под украинским флагом. Этим документом также запрещается заход российским судам в украинские порты, передает УНН.

Детали

Так, согласно закону, иностранные суда допускаются к плаванию на внутренних водных путях Украины при наличии свидетельства судна внутреннего плавания и квалификационных документе экипажа, выданных в соответствии с настоящим законом или в соответствии с законодательством ЕС, либо с наличием судебных документов и квалификационных документов экипажа, которые соответствуют требованиям Кодекса торгового мореплавания Украины. Иностранному суду внутреннего плавания будет разрешено плавание в тех зонах внутренних водных путей Украины, которые соответствуют свидетельству судна внутреннего плавания.

Запрещаются заходы на внутренние водные пути Украины:

- судам, которые плавают под флагом государства-агрессора;

- судам, которые принадлежат гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, которые зарегистрированы на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

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Также закон нормируется вопросы имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное.

Кроме того, закон имплементирует основные требования директив и регламентов Европейского Союза согласно Соглашению об ассоциации с ЕС.

Дополнение

В 2020 году Верховная Рада Украины приняла во втором чтении с технико-юридическими правками законопроект №1182-1-д о внутреннем водном транспорте. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины.



30 декабря 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внутреннем водном транспорте".

В январе 2021 года закон о внутреннем водном транспорте официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины".