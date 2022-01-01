Польша начинает председательство в ОБСЕ. Украина ожидает плодотворного сотрудничества

КИЕВ. 1 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил министра МИД Польши Збигнева Рау с началом председательства его страны в ОБСЕ. Также он заявил, что он ожидает плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ. Об этом в своем Twitter написал Кулеба, пишет УНН.

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“Поздравляю коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ. Надеюсь на плодотворное сотрудничество ради защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановления уважения к международному праву и территориальной целостности Украины”, — написал Кулеба.

Дополнение

С 1 января 2022 года Польша начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на один год.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша планирует активно поднимать вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего будущего председательства в ОБСЕ.