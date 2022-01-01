Украина получит помощь от США в 2022 году: Маркарова назвала объем

КИЕВ. 1 января. УНН. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что в этом году Украина, кроме запланированных 300 миллионов долларов, ожидает получить от США и другую помощь, детали которой пока раскрывать рано, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

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“Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет-на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год, и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть. Вторая часть пособия. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем тренинги общие, вооружение, “Джавелины”. Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить, — сказала Оксана Маркарова.

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По ее словам, еще одной частью взаимодействия США и Украины является активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это сотрудничество по линии “Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать совместные проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И он уже был использован во время визита в прошлом году было показано, как это быстро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете”, — отметила Маркарова.

В конце прошлого года президент США Джо Байден в понедельник подписал оборонный бюджет США (NDAA) на 2022 финансовый год, который, среди прочего, предусматривает выделение 300 миллионов долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины и поддержки Вооруженных сил.