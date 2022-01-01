Украина обсуждает с США получение военной помощи, предназначавшейся Афганистану - посол

КИЕВ. 1 января. УНН. Украина и США ведут переговоры о возможной передаче украинской стороне военной помощи, которая ранее предназначалась Афганистану. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

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"Мы активно работаем сейчас, министр (обороны Алексей Резников - ред.) разговаривал об этом во время своего визита. И этот вопрос тоже в активном обсуждении", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос, может ли быть передана Киеву военная помощь, которая предназначалась Афганистану.

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Отвечая на вопрос, что именно можно было бы получить, Маркарова отметила - "вопрос не только, что можно получить. Вопрос: что нам нужно? И поэтому очень важно, что сейчас мы стратегически работаем".

"Я в данном случае приобщена ко многим таким переговорам. Но здесь, конечно, лучше спрашивать тех, кто отвечает за данные. Но главное, что подписанное 5-летнее соглашение открыло нам возможность работать с США на более стратегическом уровне", - резюмировала посол.

Ранее

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что в этом году Украина, кроме запланированных 300 миллионов долларов, ожидает получить от США и иную помощь, детали которой пока раскрывать рано.