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Новости: Политика
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На фоне протестов премьер-министр Судана подал в отставку

На фоне протестов премьер-министр Судана подал в отставку

КИЕВ. 3 января. УНН. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок ушел в отставку на фоне протестов и гибели по меньшей мере 57 человек. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на официальной странице офиса премьер-министра, пишет УНН со ссылкой на CNN.

 

Детали

Об отставке Хамдок объявил после того, как суданские силы безопасности в воскресенье убили демонстрантов во время акций протеста.

Напомним

Суданские силы безопасности застрелили четырех человек во время общенациональных протестов.

Источник: УНН
Теги: Судан
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