Новости: Политика
3 января 2022, 01:45 • Юлиана Росковинская • 8565
На фоне протестов премьер-министр Судана подал в отставку
КИЕВ. 3 января. УНН. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок ушел в отставку на фоне протестов и гибели по меньшей мере 57 человек. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на официальной странице офиса премьер-министра, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Об отставке Хамдок объявил после того, как суданские силы безопасности в воскресенье убили демонстрантов во время акций протеста.
Напомним
Суданские силы безопасности застрелили четырех человек во время общенациональных протестов.
Источник: УНН
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