В Херсоне избили депутата, сделавшего замечание из-за петард

КИЕВ. 3 января. УНН. 1 января, в Херсоне избили депутата горсовета от партии “Европейская солидарность” Игоря Осауленко. Инцидент произошел на улице Академика Тарле после того, как чиновник сделал замечание из-за петарды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на депутата Херсонского городского совета Ивана Глухова в Facebook.

Детали

Осауленко рассказал правоохранителям, что они с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных мужчин стали бросать петарды.

Между группами мужчин возникла словесная перепалка. Впоследствии неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Конфликтная ситуация продолжилась, в результате депутат получил несколько ударов по лицу, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские установили личность одного из трех неизвестных, причастных к избиению депутата.

Принимаются меры по установлению его местонахождения и доставления в управление полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины “Умышленное легкое телесное повреждение”. Продолжается досудебное расследование.

Добавим

Игорь Осауленко — депутат Херсонского горсовета от партии “Европейская солидарность”, волонтер, участник боевых действий на востоке Украины.