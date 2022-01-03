НАТО приблизится к границам РФ в случае вторжения Кремля в Украину - в США назвали "мощный сдерживающий фактор" от нападения

КИЕВ. 3 января. УНН. В случае российского вторжения в Украину НАТО приблизится к границам России. Как заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в интервью CBS News, в таком случае НАТО приблизится к границам РФ, что сдерживает страну-агрессора от нападения, пишет УНН.

Цитата:

"Я считаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что если они (российские войска - ред.) вторгнутся (в Украину - ред.), это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Что мы приблизим больше активов НАТО к России. Что это будет иметь противоположный эффект от того, которого пытается достичь Путин", - отметил Шифф.

Детали

Адам Шифф считает, что вероятность вторжения России в Украину “очень велика”, а остановить страну-агрессор можно только “исключительно санкционными мерами такого уровня, с которым Кремль еще не сталкивался”.

Он добавил, что секторальные санкции будут намного эффективнее тех, которые могут ввести страны-союзники.

"Я опасаюсь, что Путин может вторгнуться. Честно говоря, я до сих пор не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он определенно настроен на это, если мы не сможем убедить его в обратном", - считает Адам Шифф.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а "сферы влияния" - уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.