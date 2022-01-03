Глава МИД ФРГ Бербок в среду посетит Вашингтон для встречи с Блинкеном: на повестке дня российско-украинский конфликт

КИЕВ. 3 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду отправится в Вашингтон для встречи с американским коллегой Энтони Блинкеном и другими политиками. Как пишет Reuters, на повестке дня стоит российско-украинский конфликт, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что среди тем первого официального визита Бербок в США - будущий диалог с Россией, климат, внешняя политика и укрепление демократии.

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Как стало известно сегодня, на этой неделе состоится встреча внешнеполитического советника канцлера Германии с коллегами из Франции и РФ, однако конкретная дата пока неизвестна. Сообщается, что оба на этой неделе проведут переговоры с украинским правительством.

Отметим также, что новую главу МИД Германии уже “упрекнули” по поводу неясной позиции в отношении России и Украину по вопросу газопровода “Северный поток-2”.

В частности, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген заявлял, что Бербок находится в трудном положении, поскольку, как лидер партии "Союз-90"/"зеленые" неоднократно выступала против "Северного-потока-2".

Но сейчас она является членом правительства под руководством Социал-демократической партии Германии, который поддерживает запуск нового российского газопровода.

По словам политика, основной задачей Бербок на посту главы МИД ФРГ является создание формата, который сделал бы Европу дееспособной в области внешней политики.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.