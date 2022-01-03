Украина и США празднуют 30-летие установления дипломатических отношений: что говорят в МИД

КИЕВ. 3 января. УНН. Украина и Соединенные Штаты Америки сегодня празднуют тридцатую годовщину установления дипломатических отношений. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в 2021 году странам удалось обеспечить беспрецедентно тесный диалог на высшем уровне с новой администрацией США, пишет УНН.

Цитата:

“В 2021 году мы обеспечили беспрецедентно тесный диалог на высшем и высоком уровнях с новой администрацией США. Жемчужиной дипломатической работы стал визит Президента в США в начале осени, который принес более 20 новых соглашений и заложил фундамент дальнейшего укрепления стратегического партнерства Украины и США”, - цитирует Кулебу Министерство иностранных дел.

Детали

Согласно подписанной в ноябре 2021 года обновленной Хартии стратегического партнерства Украина-США, партнерство базируется на общих ценностях и общих интересах наших государств, включая нерушимость границ, преданность мирной, свободной и целостной Европе, защиту суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод человека, признание демократии и верховенства права как главных гарантов безопасности, свободы и процветания, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что Украина и США ставят перед собой амбициозные цели по дальнейшему развитию двусторонних отношений и остаются преданными отстаиванию общих приоритетов и ценностей в духе стратегического партнерства.

Дополнение

10 ноября 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства Украина-США, которая определяет основные направления двусторонних отношений в ключевых сферах.

Обновленная Хартия заменит аналогичный документ, который Украина и США заключили в 2008 году. Редакция 2021 года имеет много отличий, в частности связанных с агрессией России против Украины.

Дмитрий Кулеба заявил, что собранная в прошлом году Комиссия стратегического партнерства продолжит работу. Украина и США договорились регулярно проводить заседания в ее формате. Следующая встреча рабочих групп Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится уже в следующем году в Киеве.

Россия прокомментировала новую Хартию стратегического партнерства Украины и США.